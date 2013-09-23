欧洲金融：欧洲央行总裁称必要时将动用LTRO确保货币市场利率处于低位

他说，银行偿还从欧央行获得的贷款，可能也导致市场利率上升。
“尽管偿还央行贷款无疑是一个恢复正常化的信号，但导致的过量流动性减少可能增强定期货币市场利率的上升压力，”德拉吉对欧洲议会表示。
“我们仍将尤其注意这些动向可能对货币政策立场产生的影响。”
德拉吉未详细说明，若其决定向银行提供更多的长期贷款，央行可能采取哪些举措来确保银行大量接受这些贷款。分析师指出，保证这类贷款利率在操作期内不会上升等举措将是一个选项。
或者其可能选择以更优惠条款提供一些特定目的的贷款。欧央行债券市场联络小组(Bond Market Contact Group)7月会议纪录显示，其讨论了制定一项特殊的三年期LTRO，类似英国央行的融资换贷款计划(Funding for Lending Scheme)，向银行提供廉价资金。该联络小组由欧央行人员和金融专家组成。
同时，德拉吉表示，欧央行在观察利率长期维持在极低水准的影响，称该央行对低利率给金融稳定性带来的风险“非常敏感”，若有必要将针对这些风险采取行动。
对于希腊问题，德拉吉指出，希腊债务负担当前可以持续，但补充称，现在说其是否需要更多援助还为时尚早。这要看其能否进入资本市场融资等因素。(完)
(编译 张荻/李爽 审校 张涛)