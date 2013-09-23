金砖国家：9月23日股汇市收盘纵览

路透9月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月23日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,016.30点。

中国股市：沪综指周一收升1.3%。中秋节期间美联储决定暂不缩减购债规模，及汇丰今日公布的中国9月PMI初值数据，分别从流动性和基本面方面释放了积极信息，增强大盘向上动能，预计国庆节前走势仍看好。沪综指收报2,221.044点，涨29.193点或1.33%。

香港股市：由近八个月高点下跌，汇丰控股跌幅居前

中国汇市：人民币冲高回落后近收平，中间价首破6.15元创新高但影响短暂

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拉美股市：收高，此前数据显示中国制造业扩张幅度大于预期，而且欧洲企业活动情况显示全球经济增长正在获得动能。巴西股市指标Bovespa指数 涨0.16%，报54,198点，大盘亦因本地银行股上涨而获得支撑。

拉美汇市：拉美货币上扬，受助于中国制造业数据向好

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南非股市：在周二银行假期前收低，但Harmony等黄金股处于守势，因现货金价左右摇摆，主要是美国货币政策前景令人感到困惑。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.25%，报39,444.06点。综合指数 下滑0.17%，报44,017.73点。

南非汇市：兰特陷于区间波动，假日临近市场交投清淡

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印度股市：NSE指数收低逾2%，连续第二日下跌，上周五印度央行意外升息后，周一尤其是银行等利率敏感股持续遭到抛售。指标BSE指数 下挫1.79%，或362.75点，报19,900.96点。NSE指数 重挫2.04%，或122.35点，报5,889.75点，创下近一周最低收位。

印度汇市：印度卢比连续第二日下跌，受上周五印度央行意外升息后本国股市大跌拖累，同时人们对美联储可能将在10月缩减刺激措施的忧虑亦打压大盘。卢比兑美元 收报62.60/61，上周五收盘价报62.23/24 。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,451.430点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.38%至806.45点。