手机产业：美国ITC法官初步裁定，宏达电侵犯诺基亚两项专利

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透华盛顿9月23日 - 美国国际贸易委员会(ITC)的一名法官初步裁定，台湾宏达电 的手机和平板电脑侵犯了诺基亚 两项专利。
这两项专利与手机和平板电脑发送或接受的信号有关。
ITC计划2014年1月23日就该案做出最终裁决。诺基亚去年提起该诉讼。
诺基亚要求ITC阻止宏达电多种产品在美国市场销售。
根据诺基亚的诉讼，这些产品包括宏达电Amaze 4G、Inspire 4G、Flyer、Jetstream、Radar 4G、Rezound和Sensation 4G。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。