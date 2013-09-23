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市场报道 | 2013年 9月 24日 星期二 07:34 BJT

****欧洲经济指标预测--9月24日-10月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   

  9月23日当周
    
  9月24日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0800     德国Ifo企业景气判断指数                            9月     108.2    107.5
                            现况指数                                    112.5    112.0
                            预期指数                                    104.0    103.3 
    
  9月25日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                              8月        --     1.41
    0600     德国GfK消费者信心指数                             10月       7.0      6.9
    0645     法国企业景气指数                                   9月        99       98
    0800     意大利消费者信心指数                               9月      98.5     98.3
    1000     英国工业联盟(CBI)零售销售差值                      9月      正24     正27
    
  9月26日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0645     法国消费者信心指数                                 9月        85       84
    0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                         8月     +2.2%    +2.2%
                  民间贷款                                              -2.0%    -1.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                                 --    +2.5%
    0830     意大利经季节调整零售销售(较前月)                   7月        --   -0.20%
                   未经季节调整零售销售(较上年同期)                        --   -3.00%
    0830     英国经常帐(亿英镑)                              第二季 赤字120.0 赤字145.1
             英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季终值     +0.7%    +0.7%
             英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                          +1.5%    +1.5% 
    2301     英国GfK消费者信心指数                              9月      负11     负13
    
    
 9月27日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                    9月     +0.5%    +0.6%
                         (较上年同期)                                   +4.5%    +3.5%
    0645     法国消费者支出(较前月)                             8月     -0.5%    -0.8%
    0645     法国国内生产总值(GDP)(较上季)             第二季修正值     +0.5%    +0.5%
    0700     瑞士KOF领先指标                                    9月      1.47     1.36
    0800     意大利企业信心指数                                 9月      93.4     92.9
    0900     欧元区企业景气指数                                 9月    负0.10   负0.21
                   经济景气指数                                          96.0     95.2
                   工业景气指数                                         负7.0    负7.9
                   服务业景气指数                                       负4.8    负5.3
                   消费者信心指数                                      负14.5   负15.6
                   消费者通胀预期指数                                      --     17.0
    1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)       9月初值     +1.6%    +1.6%
                                         (较前月)                        持平     持平
                      消费者物价指数(CPI)(较前月)                        持平     持平
                                     (较上年同期)                       +1.5%    +1.5%
     
  9月30日当周
  
  9月30日至10月11日  
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    0700     英国Halifax房价指数(较前月)                        9月        --    +0.4%
             英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     --    +5.4%
    
  9月30日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    0600     德国实质零售销售(较前月)                           8月     +0.8%    -1.4%
                             (较上年同期)                                  --    +2.3%
    0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    8月        --    +0.7%
    0800     意大利PPI(较前月)                                  8月        --    +0.1%
                   PPI(较上年同期)                                         --    -0.9%
    0830     英国消费者信贷(亿英镑)                             8月        --    增加6
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                                      --    增加7
             抵押贷款批准件数(千件)                                        --   60.624
             M4货供额(较前月)                                              --    +0.6%
    0900     欧元区通胀率                                   9月初值        --    +1.3%
    0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              9月初值        --    +0.4%
                         CPI(较上年同期)                                   --    +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                            --     持平
                               HICP(较上年同期)                            --    +1.2%
   10月1日(二)
    0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                     9月        --     54.6
    0748     法国Markit制造业PMI                                9月        --     49.5
    0753     德国Markit/BME制造业PMI                            9月        --     51.3
    0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                   9月        --  增加0.7
                 未经季节调整失业人数(万人)                                --      290
                 经季节调整失业率                                          --     6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                                  --    294.3    
    0758     欧元区Markit制造业PMI                              9月        --     51.1
    0800     意大利失业率                                       8月        --    12.0%
    0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                           9月        --     57.2
    0900     欧元区失业率                                       8月        --    12.1%
    (完)
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