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亚洲 | 2013年 9月 24日 星期二 07:35 BJT

《全球汇市》欧美央行的宽松立场令欧元和美元受抑，澳元上扬

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3494      1.3492       +0.01       +2.27      1.3194
 美元/日圆                            98.80       98.82       -0.02      +13.90       86.74
 欧元/日圆                           133.31      133.33       -0.02      +16.47      114.46
 美元/瑞郎                           0.9106      0.9108       -0.02       -0.54      0.9155
 英镑/美元                           1.6040      1.6041       -0.01       -1.30      1.6251
 美元/加元                           1.0281      1.0281       +0.00       +3.63      0.9921
 澳元/美元                           0.9419      0.9429       -0.11       -9.37      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8359      0.8370       -0.13       +0.92      0.8283
 澳元/日圆                           93.060      93.180       -0.13       +3.25      90.130
 新西兰元/日圆                       82.590      82.710       -0.15      -41.35     140.820
 英镑/日圆                           158.48      158.52       -0.03      +12.54      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1259      1.1256       +0.03      -10.22      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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 (编译/审校 郑茵/张明钧/朱晓军/李爽/张荻)
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