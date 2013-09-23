《全球汇市》欧美央行的宽松立场令欧元和美元受抑，澳元上扬

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3494 1.3492 +0.01 +2.27 1.3194 美元/日圆 98.80 98.82 -0.02 +13.90 86.74 欧元/日圆 133.31 133.33 -0.02 +16.47 114.46 美元/瑞郎 0.9106 0.9108 -0.02 -0.54 0.9155 英镑/美元 1.6040 1.6041 -0.01 -1.30 1.6251 美元/加元 1.0281 1.0281 +0.00 +3.63 0.9921 澳元/美元 0.9419 0.9429 -0.11 -9.37 1.0393 新西兰元/美元 0.8359 0.8370 -0.13 +0.92 0.8283 澳元/日圆 93.060 93.180 -0.13 +3.25 90.130 新西兰元/日圆 82.590 82.710 -0.15 -41.35 140.820 英镑/日圆 158.48 158.52 -0.03 +12.54 140.82 澳元/新西兰元 1.1259 1.1256 +0.03 -10.22 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/张明钧/朱晓军/李爽/张荻)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。