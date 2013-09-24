《企业并购焦点》Fairfax牵头财团拟将黑莓私有化，交易价值47亿美元

Lazaridis尚未回复置评请求。他在2012年初以前担任黑莓的联席执行长，并担任董事会成员直到3月。

黑莓周五表示，将退出竞争激烈的消费市场，专注于企业客户。

该公司发出预警，称第二季可能仅卖出370万部手机，并会减记近10亿美元。

在过去12个月，黑莓股价在Nasdaq一度高见18.32美元，最低触及6.22美元。

BDT & Company、美银美林和BMO Capital Markets担任金融顾问，Shearman & Sterling和McCarthy Tétrault将担任Fairfax与上述交易有关的法律顾问。(完) (编译 王翔琼/郑茵；审校 张涛)