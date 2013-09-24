《企业并购焦点》Fairfax牵头财团拟将黑莓私有化，交易价值47亿美元

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
Lazaridis尚未回复置评请求。他在2012年初以前担任黑莓的联席执行长，并担任董事会成员直到3月。
黑莓周五表示，将退出竞争激烈的消费市场，专注于企业客户。
该公司发出预警，称第二季可能仅卖出370万部手机，并会减记近10亿美元。
在过去12个月，黑莓股价在Nasdaq一度高见18.32美元，最低触及6.22美元。
BDT & Company、美银美林和BMO Capital Markets担任金融顾问，Shearman & Sterling和McCarthy Tétrault将担任Fairfax与上述交易有关的法律顾问。(完) (编译 王翔琼/郑茵；审校 张涛)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。