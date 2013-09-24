《美国个股焦点》微软推出新版Surface，力图挑战苹果iPad

Surface 2预装了精简版Office，包括Outlook电子邮件软件。Surface Pro 2可以运行完整的标准版Office，但用户须另行购买该软件。

广受欢迎的Office套装是Surface优于Apple的一个独有卖点，因为微软没有发布为iPad定制的完整版Office软件。

“‘杀手锏’应该是微软Office软件，”Current Analysis的分析师Avi Greengart表示，他对于新款Surface产品更为乐观，“作为超便携的笔记本电脑替代品，Surface Pro占有一席之地。如果在那个价位你看重的触摸屏因素，那么这是个合理的选择。”

微软也推出了一系列更薄的背光键盘，它们还可以用作保护套；另外还有一个可为电池续航的新充电保护套(Power Cover)，料将于明年初开售。微软还为基于英特尔芯片的Surface推出了一款充电底座，可与桌面显示器相连接，这也将于明年开售。

“这一切都是微软在向人们表明，微软一直存在着，未来也会是计算领域的一分子，”Gartner分析师Carolina Milanesi表示，“但我认为竞争仍然很激烈。”

新款Surface将于10月22日起在美国和除日本以外的大多数主要国家发售，可以上网购买，也可通过微软商店和一些第三方零售商购买。11月初将开始在中国发售。(完) (编译 朱晓军/于春红；审校 白云)