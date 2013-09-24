《中国报摘》--中国证券报9月24日

* 头版头条:

--记者获悉，《全国灌溉发展总体规划》已编制完成，有望于三中全会后发布。业内人士表示，规划加大了财政补贴力度，能够覆盖大部分滴灌系统的初始投资，将大大推进节水技术推广和应用。

* 其他:

--上海期货交易所宣布，石油沥青期货将于10月9日在上期所挂牌交易。郑州商品交易所亦公告称，动力煤期货合约将自26日(周四)起上市交易。

--权威人士透露，有关部门将于10月组织第二轮房产税技术培训。此举意味着，随着技术准备逐步完备成熟，房产税试点扩围步伐将可能加速。

--中国社科院学部委员余永定表示，美国一旦取消量化宽松政策，将对中国经济产生影响，当前为人民币国际化设立时间表为时尚早，中国应首先解决诸如地方政府负债高、钢铁等部分行业利润率低等问题。

--百视通 公告，公司与微软 拟共同投资7,900万美元，在上海自由贸易试验区成立上海百家合信息技术发展有限公司,其中百事通将持有51%股权。

--青岛海尔 公告，目前正筹划的重大事项涉及以非公开发行方式引入战略投资者，目前各方正积极推进相关工作，但最终方案尚未形成,公司股票将继续停牌。

--中色股份 公布非公开发行预案，拟向控股股东中国有色矿业集团等十名对象，非公开发行不超过1.45亿股，募集不超过17.85亿元投资建设稀土等项目。

--中环股份 公告，拟以17.99元/股向不超过10名对象定向增发1.67亿股，募集30亿元资金投资单晶硅项目。

--中国重工 公告，公司非公开发行A股收购大连造船厂集团和武昌造船厂集团军工重大装备总装业务及资产的方案，已获得国家国防科技工业主管部门同意。