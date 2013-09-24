美国企业：克莱斯勒提交IPO申请，菲亚特买断计划可能落空

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
马尔基翁内及UAW信托--自愿员工福利协会(VEBA)对于克莱斯勒的价值存在分歧。双方因为无法就VEBA持股的价格达成协议，导致克莱斯勒于周一申请IPO。
克莱斯勒在2009年濒临倒闭，但之后浴火重生，成为比意大利母公司还要强健的企业。
不过克莱斯勒仍在申报文件中指出，“尽管近期财报不俗，但美国事业还没有达到持久获利的水平。”
总部位于底特律近郊的克莱斯勒，截至6月30日的现金及约当现金总额为122亿美元，上半年净利下滑21%至7.64亿美元，上年同期为9.66亿美元。
马尔基翁内先前希望能避免IPO，因为出售股份可能延迟其使两家公司完全合并的计划。若能完全合并，将使得两家公司的现金持仓能够更容易(但非自动地)整合在一起，让菲亚特有更多资金扩充产品线。
目前克莱斯勒和菲亚特被迫各自管理财务，尽管两家公司是由同一个管理团队经营。(完) (编译 张荻/张明钧; 审校 王翔琼/于春红)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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