美国企业：克莱斯勒提交IPO申请，菲亚特买断计划可能落空

马尔基翁内及UAW信托--自愿员工福利协会(VEBA)对于克莱斯勒的价值存在分歧。双方因为无法就VEBA持股的价格达成协议，导致克莱斯勒于周一申请IPO。

克莱斯勒在2009年濒临倒闭，但之后浴火重生，成为比意大利母公司还要强健的企业。

不过克莱斯勒仍在申报文件中指出，“尽管近期财报不俗，但美国事业还没有达到持久获利的水平。”

总部位于底特律近郊的克莱斯勒，截至6月30日的现金及约当现金总额为122亿美元，上半年净利下滑21%至7.64亿美元，上年同期为9.66亿美元。

马尔基翁内先前希望能避免IPO，因为出售股份可能延迟其使两家公司完全合并的计划。若能完全合并，将使得两家公司的现金持仓能够更容易(但非自动地)整合在一起，让菲亚特有更多资金扩充产品线。