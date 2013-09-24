《新兴市场重要经济事件预告》--9月24日-10月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月24日(二)

纽约--IMF总裁拉加德出席克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)的开幕全体会议，主题是“为影响而动员”。

巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini在国会听证会发言。

雅加达--印尼财长Chatib Basri和贸易部长Gita Wirjawan就即将召开的亚太经合组织(APEC)会议对外国记者讲话(0300)。

土耳其代尼兹利--土耳其央行总裁Erdem Basci在棉花堡大学(Pamukkale University)就货币政策战略讲话。

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会进行利率决议(1200)。

9月25日(三)

纽约--巴西总统迪尔玛·罗塞夫、该国财政部长曼特加和央行总裁Alexandre Tombini将在巴西基建会议上发表讲话。

新加坡--SALT 2013年亚洲大会(至9月27日)。新加坡副总理暨财长尚达曼在大会上讲话。

9月26日(四)

法兰克福--印度央行总裁拉詹在歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧也将出席小组讨论(1000)。

新加坡--SALT 2013年亚洲大会(至9月27日)。前欧洲央行(ECB)和前法国央行总裁特里谢和前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基在大会上讲话。

台北--台湾央行召开利率会议(0900)。

东京--亚洲开发银行启动最新亚洲债市监测，将涵盖东亚债市动态以及市场预测和展望。

布拉格--捷克央行理事会召开议息会议，声明料于1100GMT时公布，随后召开新闻发布会(1230)。

9月28日(六)

布达佩斯--欧洲银行业管理局主任Adam Farkas、匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy以及匈牙利财政委员会主任Arpad Kovacs在匈牙利经济学家年会上讲话。

9月30日(一)

暂无重要经济事件公布。

10月1日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至10月2日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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