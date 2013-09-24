《美国上市公司业绩公布日程表》--9月24日

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
汤森路透9月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于9月24日(周二)公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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9月24日 BMO Q3 2013 Carnival Corp. & plc 1.30 15 1.53
9月24日 BMO Q2 2014 CarMax, Inc. 0.57 14 0.48
9月24日 BMO Q3 2013 Lennar Corp. 0.45 22 0.40
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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