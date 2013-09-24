中国个股：百视通与微软拟在上海自贸区设合资公司，共同投资4.83亿元

路透北京9月24日 - 百视通新媒体股份有限公司 周一晚间公告称，与微软拟共同投资7,900万美元（约合4.83亿元人民币），在中国(上海)自由贸易试验区成立上海百家合信息技术发展有限公司，百事通在新合资公司中持股比例为51%。

刊登在上证所的公告并显示，在中国关于“中国（上海）自由贸易试验区”等各方面政策框架内，百视通与微软通过此次合资合作，旨在合作打造一流的“新一代家庭游戏娱乐产品”和具备世界领先水平的“家庭娱乐中心服务”。

“将推动公司在中国及海外‘一云多屏’业务有关技术、平台、终端、内容、网络、服务能力的全面提升，推进公司在游戏产业领域的布局，实现公司新媒体“跨地域”、“跨行业”发展上一个新的台阶。”公告称。

针对此次合作，中国证券报周二报导引述业内分析指出，百视通控股股东SMG于2005年获得国内首张IPTV集成运营牌照，并获准将“BesTV 百视通”作为IPTV业务呼号。这将为百视通提供相比于其他同行的牌照及内容优势。

同时，公司自有新媒体播控平台，且资源优势明显，有与国内外互联网公司进行高级别战略合作的资本，这或许也是其能携手微软的一大原因。而更重要的是，百视通目前账面在手现金约19亿元，经营性现金流情况良好，将为公司持续提供外延式扩张的能力。

今年以来，视频新媒体行业已出现多起深层次、跨行业的战略合作。如爱奇艺与TCL合作智能电视，小米与CNTV推出盒子与智能电视，阿里巴巴与华数合作推出盒子、与创维推出智能电视，乐视也将在9月23日宣布与腾讯公司深度合作进军互联网电视。

百视通新媒体股份有限公司（BesTV），是由上海广播电视台、上海东方传媒集团（SMG）控股的中国A股首家新媒体上市企业。公司IPTV、互联网电视、智能电视、OTT、手机电视等新媒体业务覆盖到大陆20多个省市及东南亚，技术设备、影视制作渠道拓展到亚太、非洲地区。

百视通周一收报46.46元人民币，过去一个月累计上涨33.2%。(完)

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