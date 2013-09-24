《全球主要国家债券发行预告》--9月24日-10月1日

标题新闻：意大利政府批准紧急减赤计划，使2017年预算赤字与GDP比率目标从之前的2.3%降至2.1%
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路透9月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/24 美国 两年期公债 9/24 西班 标售六个月和12个月期国 牙 库券 9/25 美国 七年期公债 9/25 意大 标售零息/BTPEI债券 利 9/25 日本 提高流动性的标售 9/26 美国 七年期公债 9/26 日本 三个月期贴现国库券 9/26 意大 标售国库券 利 9/27 意大 中长期公债标售 利 9/27 日本 两年期公债 9/30 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/1 日本 10年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 朱晓军 审校 白云)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。
路透伦敦4月11日 - 英镑兑避险的日圆周二下跌至三个月低位，但兑美元上涨，因美国和俄罗斯在叙利亚问题上关系紧张，避险人气主导市场。