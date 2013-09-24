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债券 | 2013年 9月 24日 星期二 08:25 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月24日-10月1日

路透9月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。    
                
 日期   时间  国家   规模     发行细节
 9/24         美国            两年期公债
 9/24         西班            标售六个月和12个月期国
              牙              库券
 9/25         美国            七年期公债  
 9/25         意大            标售零息/BTPEI债券
              利              
 9/25         日本            提高流动性的标售
 9/26         美国            七年期公债
 9/26         日本            三个月期贴现国库券
 9/26         意大            标售国库券
              利              
 9/27         意大            中长期公债标售
              利              
 9/27         日本            两年期公债
 9/30   1350  法国            标售国库券(BTF)
 10/1         日本            10年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 朱晓军  审校 白云)
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