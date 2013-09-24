《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月24日

*工商时报：

--私募集团凯雷团 近期传出想释出旗下东森电视股权，透过部分投银业者打探市场买主意愿，在市场招亲。据悉，凯雷手中已有部分口袋名单，近期将会敲定负责该案的财顾，市场并传言，出售价可能介于200-220亿台币。

--外汇指定银行(DBU)办理人民币存款叫好不叫座，原本市场预期年底全体银行DBU人民币存款余额可上看千亿人民币，但至8月底止，DBU人民币存款余额合计仅544亿元，中央银行昨天特别邀十家国银〞喝咖啡〞，暗示银行应调高人民币存款利率。

--金管会主委曾铭宗与在台外银负责人面对面，再送三利多。金管会承诺会研议松绑境外结构型商品管理规则；确定开放银行兼营证券经纪业务中可代理境外债券的业务；研究国际金融业务分行(OBU)对大陆授信的松绑指标，可以外银在台分行为适用母体。

*经济日报：

--考量陆客来台自由行因城市增加，人数大幅成长，交通部观光局昨日表示，已和移民署达成共识，将把自由行人数上限，由目前每日2,000人调升至3,000人，惟实施时间还要经过移民署评估人力、设备后，才能确定。

--中央研究院院长翁启惠昨日表示，现行税制不符合当前社会需求，中研院将在10月前筹组〞税制改革建议委员会〞，全面检讨税制，包括证所税、不动产税等，并于明年7月院士会议公布〞税制改革建议书〞并呈报马英九总统，作为未来施政方针。

--财政部长张盛和与金管会主委曾铭宗昨日均表示，金融业营业税必须考量国际竞争力问题，建议维持现状，不宜调高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。