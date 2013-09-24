《美国个股焦点》苹果调高财测，新款iPhone已售出900万台

“感谢所有超棒的顾客，让我们有个美好的周末！”库克在其推特中称。

苹果亦称，公司毛利率料接近预估区间36-37%的上缘，符合分析师平均预估的36.7%。这个较为乐观的利润预估，应会缓解投资人的担心。他们原本担心，价钱较低的5C会抢走顶级机种5S的客户。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估该季营收在361亿美元。

苹果以往财测都过于保守，以至于最后财报大幅优于预期。该公司已决心改善其财测。分析师表示，这样的改变，可以抑制一些过度的财务预期。

苹果表示，目前已有超过2亿部iOS设备运行iOS 7行动作业系统。该系统在新款iPhone上市前数日推出。