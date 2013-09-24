芝加哥期市：美国玉米期货下跌，受美国农业部上修作物评估影响

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 653.75 0.25 +0.04% -0.49% 648.64 61
CBOT玉米 451.50 -1.75 -0.39% -1.74% 468.17 36
CBOT大豆 1306.25 -1.50 -0.11% -2.48% 1330.31 32
CBOT稻米 $15.54 $0.01 +0.03% -0.89% $15.44 48
美国原油 $103.43 -$0.16 -0.15% -1.18% $107.05 33
汇率
欧元/美元 $1.349 -$0.003 -0.21% -0.26%
美元/澳元 0.941 0.001 +0.15% -0.32% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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