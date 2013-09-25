《中国债券市场每日交易备忘》--9月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多100亿元人民币三年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.7% 广汇能源 10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 东兴证券6亿元三个月期短融招标簿记建档(主体评级AA+)，光大银行等承销 中国普天信息产业20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 光明食品集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招商银行主承 桑德环境 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 福建能源集团17亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和兴业银行主承 深圳燃气 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中行主承 四川龙蟒集团5亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，农行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 江苏福如东海发展集团10亿元七年期固息债1380267，票面利率7.09% 哈尔滨高新技术产业25亿元七年期固息债1380269，票面利率7% 雅安发展投资公司15亿元七年期固息债1380275，票面利率7% 长城证券8亿元三个月期短融071323001，票面利率5.35% 中信建投证券17亿元三个月期短融071307009，票面利率5.15% 福建锦江科技2亿元一年期短融041362035，票面利率8.8% 中国证金公司30亿元三个月期短融071305003，票面利率5.2% 四川双马 5亿元一年期短融041362034，票面利率6.8% 陕西煤业化工集团30亿元一年期短融041360066，票面利率5.4% 广州广日集团2亿元一年期短融041360064，票面利率6.2% 山东钢铁集团20亿元三年期中票101351010，票面利率6.3% ============================================================================ 三、缴款： 郑州发展投资集团18亿元七年期固息债1380281，票面利率6.45% 进出口行80亿元五年期固息金融债130325，票面利率4.85% 天津市政投资4亿元一年期短融 武汉圣泽捷通物流3.5亿元一年期短融 中国电力投资集团15亿元一年期短融 中国有色矿业集团30亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国水电 10亿元一年期短融041252043到期兑付，票面利率4.37% 江苏苏通大桥公司10亿元一年期短融041258057到期兑付，票面利率5.1% 广发银行27亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债081903付息，票面利率5.85% 中信国安集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年定存基准)中票0982132付息，基本利差2.2% 中国财政部260亿元10年期固息国债100007付息，票面利率3.36% 陕西有色金属控股集团10亿元五年期中票1082169付息，票面利率4% 进出口行129亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110304付息，基本利差0.72% 农发行250亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110405付息，基本利差0.78% 福州城乡建设发展总公司10亿元六年期固息债1280299付息，票面利率6.35% 邳州润城资产经营集团10亿元七年期固息债1280300付息，票面利率7.55% 河南济源建投公司8亿元七年期固息债1280301付息，票面利率7.5% 内蒙古高新控股10亿元七年期固息债1280302付息，票面利率7.2% 太原龙城发展投资公司20亿元七年期固息债1280303付息，票面利率6.5% 重庆长寿开发投资集团8亿元七年期固息债1280304付息，票面利率7.45% 湖北交通投资公司40亿元七年期中票1282366付息，票面利率5.9% 山西能源交通投资公司17亿元五年期中票1282367付息，票面利率5.9% 天津高速公路集团20亿元五年期中票1282368付息，票面利率5.7% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国家信息中心经济预测部主任范剑平表示，7、8月经济数据出现好转是多种因素使然。首先是基数效应，意 味着9月以后一些经济统计指标的同比增速可能回落。预计三季度GDP可能增长7.8%，四季度增长7.6%，全年增长7 .7%。 --中国平安保险集团 副董事长、平安银行 董事长孙建一周二表示，平安银行必须在年 内完成资本补充，以争取明年获得更多新增贷款额度。 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/李宏薇)