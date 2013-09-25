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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国农业发展银行至多100亿元人民币三年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.7%  
  广汇能源 10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
  中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 
  东兴证券6亿元三个月期短融招标簿记建档(主体评级AA+)，光大银行等承销 
  中国普天信息产业20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 
  光明食品集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招商银行主承 
  桑德环境 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 
  福建能源集团17亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和兴业银行主承 
  深圳燃气 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中行主承 
  四川龙蟒集团5亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，农行主承 
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  二、新债上市： 

  江苏福如东海发展集团10亿元七年期固息债1380267，票面利率7.09%
  哈尔滨高新技术产业25亿元七年期固息债1380269，票面利率7%
  雅安发展投资公司15亿元七年期固息债1380275，票面利率7%    
  长城证券8亿元三个月期短融071323001，票面利率5.35%
  中信建投证券17亿元三个月期短融071307009，票面利率5.15%
  福建锦江科技2亿元一年期短融041362035，票面利率8.8%
  中国证金公司30亿元三个月期短融071305003，票面利率5.2%
  四川双马 5亿元一年期短融041362034，票面利率6.8%
  陕西煤业化工集团30亿元一年期短融041360066，票面利率5.4%
  广州广日集团2亿元一年期短融041360064，票面利率6.2%
  山东钢铁集团20亿元三年期中票101351010，票面利率6.3%
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  三、缴款：   

  郑州发展投资集团18亿元七年期固息债1380281，票面利率6.45%
  进出口行80亿元五年期固息金融债130325，票面利率4.85%     
  天津市政投资4亿元一年期短融
  武汉圣泽捷通物流3.5亿元一年期短融
  中国电力投资集团15亿元一年期短融
  中国有色矿业集团30亿元五年期中票
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  四、还本付息：
   
  中国水电 10亿元一年期短融041252043到期兑付，票面利率4.37%  
  江苏苏通大桥公司10亿元一年期短融041258057到期兑付，票面利率5.1%
  广发银行27亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债081903付息，票面利率5.85%
  中信国安集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年定存基准)中票0982132付息，基本利差2.2%
  中国财政部260亿元10年期固息国债100007付息，票面利率3.36% 
  陕西有色金属控股集团10亿元五年期中票1082169付息，票面利率4%
  进出口行129亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110304付息，基本利差0.72%
  农发行250亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110405付息，基本利差0.78%
  福州城乡建设发展总公司10亿元六年期固息债1280299付息，票面利率6.35%
  邳州润城资产经营集团10亿元七年期固息债1280300付息，票面利率7.55%
  河南济源建投公司8亿元七年期固息债1280301付息，票面利率7.5%
  内蒙古高新控股10亿元七年期固息债1280302付息，票面利率7.2%
  太原龙城发展投资公司20亿元七年期固息债1280303付息，票面利率6.5%
  重庆长寿开发投资集团8亿元七年期固息债1280304付息，票面利率7.45%
  湖北交通投资公司40亿元七年期中票1282366付息，票面利率5.9%
  山西能源交通投资公司17亿元五年期中票1282367付息，票面利率5.9%
  天津高速公路集团20亿元五年期中票1282368付息，票面利率5.7%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
 
  --国家信息中心经济预测部主任范剑平表示，7、8月经济数据出现好转是多种因素使然。首先是基数效应，意
味着9月以后一些经济统计指标的同比增速可能回落。预计三季度GDP可能增长7.8%，四季度增长7.6%，全年增长7
.7%。
  --中国平安保险集团 副董事长、平安银行 董事长孙建一周二表示，平安银行必须在年
内完成资本补充，以争取明年获得更多新增贷款额度。 
    
    9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润           (1-7月为11.1%)  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值                      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 吴芳/李宏薇)
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