《香港重要政经日程》--9月24日-10月3日

==================今日重要政经消息==================
9月24日(周二)
--亚太卫星通信委员会(APSCC)会议暨展览会（至9月26日）。
--10:45 景顺投资研讨会-第四季度全球及中国市场展望。
--13:10 美国驻港总领事克利福德.哈特出席美国商会，谈对美国的印象及与香港的合作关系。
*--13:30 普华永道中国在线零售业策略会。
*--16:30 中华证券交易服务有限公司(CESC)一周年鸡尾酒会。
==================近期重要政经消息==================
9月25日(周三)
--11:00 凯捷顾问公司与加拿大皇家银行财富管理公司举行2013年亚太财富报告新闻会
-- 中滔环保 、国际家居零售 新股上市首日。
9月26日(周四)
--16:30 公布香港8月进出口贸易数据。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布全年业绩。
9月27日(周五)
-- 辉山乳业 新股上市首日。
*9月30日(周一)
-- 香港金管局公布8月货币统计数据。
-- 香港政府公布8月财务业绩。
-- 香港金管局公布8月外汇基金总资产。
*10月1日(周二)
-- 国庆公共假期。
*10月2日(周三)
-- 香港信贷 上市首日。
*10月3日(周四)
16:30 8月零售销售货值数据。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完)
(整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)