《香港报摘》--其他报纸重要消息9月24日

*明报

--消息人士表示，香港是一个完全开放的自由市场，资金进出自由，上海设立自贸区，需要草拟详细的外资进出及资金进入内地其他地方的细则，草拟起来将会相当费时。

--根据港交所的披露，民生银行 创办人之一的内地富豪刘永好由7月18日至7月26日的个多星期内，分七次以每股介乎7.75元至8.17港元，购入1,698.6万股民行H股。最终刘氏增持民行H股的投资总额达1.34亿港元。

--新世界发展 执行董事、瑰丽酒店集团首席行政总裁郑志雯表示，旗下奢华品牌瑰丽酒店(Rosewood Hotels)耗资800万美元打造的新形象即将推出，瑰丽首间东亚区酒店将于明年初落户北京。

*星岛日报

--一项全球42个国家及地区住屋楼价调查显示，今年第二季各主要城市按年楼价普遍上升，当中，本港楼价更录得达13.7%的升幅，位列全球排名第3位，仅次于首两名的杜拜及台湾。

--消息称，上海自由贸易区计画本月29日正式挂牌，上海副市长艾宝俊将出任自贸区管理委员会主任。自贸区具体细则也将于近日出台，以便国庆日正式实施。

--市场消息透露，金融管理局对于今后的人手编排，或采取精简人手的方向，但强调不涉裁员行动。

--按地政总署最新待批住宅楼花个案作统计，共有22项楼盘涉9,880伙单位待批。消息人士指，政府计画加快批出这批项目的预售时间，并在11月成为高峰期，令市场可售单位量骤增。

*苹果日报

--继东亚银行 后，恒生 表示有兴趣参与上海自贸区业务，正积极筹备于当地设立网点。

--商交所已经拖欠数码港超过一年的租金。数码港发言人表示，执达主任已向商交所发出通知书，要求商交所将向数码港租用的单位在本月30日前交还。

*东方日报

--分析员表示，新鸿基地产 上年度业绩中，销售及推销费用按年显着增加逾7个百分点，相信是透过会计方式，为未来一至两个年度物业销售设立缓冲区，不排除有其他发展商采用同类会计方法。

*文汇报

--中国南车 旗下南车株洲电机与新疆金风科技 签订总金额为20.9亿元人民币的风力发电电机整机合同订单，今年公司风电产品合同订单累计达25亿元人民币。

--友邦香港与大众银行宣布，双方开展一项策略性银行保险协议，客户将可透过大众全港32间分行购买友邦的保险产品。这项长远协议，是要在保障方案及服务渠道方面，为客户提供更多选择，购买亦更方便。

*大公报

--乐视联合易迅网宣布与腾讯 达成合作。易迅网将于9月26日正式发售乐视超级电视X60。这是乐视超级电视首次登陆第三方电商平台。

--青岛啤酒 副总裁孙玉国表示，计划2014年公司销量目标达到1,000万千升；未来3至5年以高于行业2个百分点的增长为目标。董事会秘书张瑞祥称，今年销量目标是力争双位数增长。

--伦敦金融城市长葛若杰表示，上海自由贸易区的设立，不会对其他离岸人民币中心造成威胁。他估计，更多有关上海自贸区的细节将于本月底或下月初公布。(完)