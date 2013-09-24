港报社评：制造业续扩张，经济筑底反弹--信报9月24日

昨天公布的汇丰中国9月制造业采购经理指数（PMI），初值报51.2，生产活动连续2月扩张，预料经济速度将从上季7.5%低位筑底反弹。由于拉动制造业回暖的需求基础并未牢固，因而保持宏观经济政策稳定，在未来一两季至为关键。

9月制造业PMI较上月大幅上升逾1%，主要靠内外需求好转拉动。由于内外需求好转，推动企业加快补充库存，无论采购价或采购量均回升。可见最终需求的改善是经济反弹和制造业未来继续扩张的主要动力。

今年上半年，经济下行压力不断加大，6月下旬更爆发「钱荒」。但「钱荒」后，形势却为之一变，政府强化「稳增长」的政策，下行之势渐告喘定。

9月供应和需求双双有所改善，相信有利稳定工业品价格，连续17个月负增长的工业生产者价格指数（PPI），降幅亦可望收窄。不过，形势变化关键在于最终消费需求能够持续提升，若改善之势无以为继，则生产扩张之势亦难以持续。

目前企业补充库存还不够稳定，加上产能过剩，生产活动无可避免相当反覆。短期而言，企业继续回补库存，是拉动下半年经济加速复苏的关键。虽然制造业生产扩张有好转，但企业盈利始终未符理想，制约投资意欲；而欧美经济好转的幅度也有限，政府有必要保持「稳增长」微调刺激政策的稳定性。

6月「钱荒」后经济回升，意味二季度GDP增速7.5%，相信已是今年季度低点，下半年增速反弹可期。据汇丰中国9月PMI报告，预料中国经济回暖的势头，在未来几个季度仍将持续。但中国必须善加利用这新一轮经济好转的环境，加快深化改革。