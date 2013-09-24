港报社评：在起跑线助南亚生学好中文--星岛日报9月24日

平等机会委员会，关注本港少数族裔问题恶化，主席周一岳「警告」当局，如果不积极处理，可能会针对香港的融合教育制度。

今天要搞好少数族裔学童教育，不止为免教育局再成为平机会开刀对象，而是确有需要提供机会予少数族裔，为这些人创造公平竞争的条件。欧美部分地区少数族裔无法融入主流社会，成为城市骚乱之源。香港情况未至如此严重，但已有少数族裔犯罪群党，实应以欧美经验为监。

现时较难融入本地社会的，是基层南亚裔人士。他们教育程度往往较低，在这个中文日益重要的社会，要找到好工作尤其不易，有点像数十年前从内地移居本港的华人，因不懂英文而吃亏。

不过，比起华人学英文，南亚裔人士在港学中文更难。政府统计，现时3至17岁适龄就学的少数族裔约有4万人。他们遇上最大的学习困难，是追不上主流学校的中文水平，不利融入主流社会生活圈子。

教育局有向这类学校提供额外津贴和校本专业支援。不过，不少南亚裔学生仍然视中文为畏途，有志愿机构因此认为，当局须另设较浅易的中文课程予少数族裔报考。

政府针对少数族裔文凭试中文及格难的问题，资助他们报考非常浅易的GCSE等试的中文科。但是，纵使取得一纸及格证书，实际中文程度可能仅及初中，在求职时往往不利。

要在基础教育终点綫，研拟一个水平合乎雇主要求的「简易版」中文试，并不容易。政府应在起跑线投放更多资源，在幼稚园阶段就协助南亚裔童适应中文学习，为他们进入主流小学做好装备。