国际油市：美国原油期货连续第四日下跌，受伊拉克产出增加影响

联合国大会在纽约召开之际，本周将有一连串国际危机事件成为瞩目焦点，包括叙利亚血腥内战，及苏丹总统也可能露面，尽管其因种族屠杀指控而遭通缉。

伊朗新政府同意就其核计划与六国外交高官举行新谈判。

利比亚国会能源委员会主席称，东部的Hariga港口本周可能重新开放，但对于结束造成东部更大港口关闭数周的争端的磋商则无进展。

内外需双双改善，带动中国经济持续回暖。汇丰9月中国制造业PMI初值创下六个月最高位，产出和新订单分项指数升幅明显，经济趋于稳健将为推进改革创造更有利环境。汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的9月初值数据，升至51.2。

周一公布的调查显示，欧元区9月企业活动增速高于预期，新订单增速创两年来最快，为欧元区经济复苏再添新证。

但周一公布的另一份行业报告显示，9月美国制造业活动扩张放缓，因产品需求降低，企业招聘减少。 (完)

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