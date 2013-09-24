港报财经评论：外资对中国渐释虑--信报9月24日

外资对中国渐释虑 /习广思

踏入2010年后，全球政治气候不断转变，由北非茉莉花革命开始，到欧洲人在欧债危机过后寻求新转变，欲打破过去十几年的旧有制度，而惟独她，在刚结束的大选中能够保住权力──德国铁娘子默克尔在总理大选中第三度获胜。这意味着欧洲政经形势短期将一切照旧，对金融市场来说是一项好消息。德国在欧罗时代不断壮大成为大德国，很大程度是因为默克尔的政策，提高了德国生产竞争力。默克尔既是政治家，也是科学家，她从政前是一名量子化学家，柏林围墙倒下后，她开始了政治生涯。被称为铁娘子，默克尔态度强硬，在欧债危机中可见，她反对欧猪国应该脱欧的说法，一个都不能少；她又反对共同债券，不容许成员国背负其他国家的债务。在路路不通的情况下，她有坚定立场，但在最后关头，她与欧央行行长德拉吉作出妥协，扞卫欧罗，并支持希腊改革。

德国实力愈来愈强，尤其在欧债危机后，默克尔一方面不希望德国背负欧猪国的债务，但又希望欧洲合作，组成紧密的经济联盟。那默克尔将如何平衡国内及国外的声音？有趣的是，打着反欧洲旗号的德国新选择党，今次选举得票率不足5%。未来5年，德国肯定主导欧洲，默克尔的政治势力将继续主导欧洲政经发展。另外，资金持续流入欧洲股市，欧罗区9月份PMI升至52.1，法国9月份PMI重上50.2，德国企业活动加快。政经阴霾逐个消散，德国继续发放宽松讯号，欧股黑马姿态依然。美国联储局9月不退市，市场预期退市日期押后至12月，但美股焦点暂时转移至债务上限的政治僵局上，短期或成为回调藉口。亚洲股市跟随美股下滑，港股亦不例外，即使中国内地A股藉9月汇控PMI数据而上升，亦无阻恒指回吐，好消息逐步出货。

恒指半日市，收报23,371点，下跌130点，大市成交额440亿港元，半日沽空比率9.4%。推低指数的棋子是汇控 、地产股，中资股靠稳，资金轮流转，早前挟仓对象是指数蓝筹股，如今炒风轮到中小型二三线股份，创业板强势毕现。配股、发债及新股等活动持续，舜宇光学 低折让配股；大型企业筹备发债，市传中海油 正在欧美路演，筹备发美元及欧罗债券；新股陆续上场，辉山 冻资近130亿港元。

欧罗调整接近尾声 /苏子

周日德国大选，总理默克尔成功连任，成功扫除了金融市场面临的不确定性；故为欧罗汇价于昨天亚洲市提供不俗的支持力。此外，昨天欧罗区公布的9月PMI综合指数自51.5上升至52.1，较市场预期的51.7为佳，数据反映欧罗区经济已呈现复苏迹象，可惜欧罗兑美元却未能藉此利好数据进一步上升，略为回落至1.351水平附近争持。不过，由于仍显着稳守在10天SMA支持以上波动，故暂不宜看淡，相信汇价正处于技术走势超买后的调整阶级里运行，而上述对欧罗兑美元的利好因素应可限制汇价向下作出更深的调整，甚至跌破10天SMA支持。

目前欧罗兑美元的争持闷局，只不过是用长时间的高位窄幅调整浪，而非用较深幅度的价位调整浪来调整上周的超买走势。基于欧罗兑美元已经在1.35水平以上调整了两个交易天，如昨晚收市时汇价仍能企稳在1.35╱1.352支持区以上，相信调整已接近尾声，稍后随时会向上突破上周的1.357高位及挑战3年的1.3711高位阻力。上周四欧罗兑日圆成功突破今年5月22日的133.81高位，并创出今年新高，破位后在大量止蚀买盘推波助澜下，即市曾急升至134.95高位。随后欧罗兑日圆向下作出调整，昨天欧洲市已回落至上半年高位以下，暂时最低曾见133.47。

如果昨晚欧罗兑日圆未见低收，反而可以显着返回上半年的133.81高位以上波动及收市，则昨天欧洲市汇价的调整可视作后抽，稍后汇价应会跟随欧罗兑美元偏强的走势，再次挑战135心理关口。短线而言，欧罗兑日圆要显着回落至本月11日的133.36高位以下收市，才可避免以单边市形式继续走高。联储局不退市的消息曾令金价急升，可惜升势只属短暂性质。目前日线图已呈现黄昏之星形态。金价对好消息反应短暂，反映仍处于大弱势阶段中，故短炒博反弹者宜见好即收。金价短期内若乏力升回50天SMA的1345美元阻力以上，预料将考验近期升幅的76.4%调整目标。