港报财经评论：铁路基建股，年底前看好--经济日报9月24日

铁路基建股，年底前看好 /林瑞芬

恒指上周抵近中期临界关键点近23,500，昨借美股上周五回吐而调整，但中国内地股市为数据振奋，总算卸了点沽压，恒指报跌0.56%至23,371；半日市成交额440亿港元。汇丰中国制造业采购经理人指数9月初值为51.2，创半年新高，8月份终值为50.1，延续市场对中国内地经济回稳之信心，上证乘机也回补上周美国没有公布减买债之利好推涨空间，昨升1.33%至2,221。探讨中国内地，离不开政经。三中全会前，薄熙来案有判决，似乎想对外释出，换届后的政治面纷扰终尘埃落定。三中全会，中国新高层定当全力以赴，克服各种困难，为未来经济大路制定出有效的方案。中国内地有传，新股发行改革办法在广泛征求意见后最快将在国庆前公布，最迟在十月中旬。在此之后，IPO将尽快重启。今时今日，市场人士已克服对中国经济现硬着陆危机之虑，若消息证实，预期中国内地股市仍偏于坚挺，因下周接近十一国庆，料一切以和为贵。另中国内地有传，4G牌照将在下周前至10月确定发出，看来虽然将近长假期，消息面还是不绝。

港股连月之攀升，在已抵自2007年延伸的密集阻力位近23,500，对短期市，强调要有两手准备的预算。毕竟美国退不退市这类近于狼来了的游戏，一日未见真狼现身，还是有机会伺机再喊狼来了再玩，由此港股回落再回升。技术上，恒指22,500为中期之关键支持，23,000则为即市关键支持，后市若始终未能配合大成交突围23,500，看两关支持。本周五结算将至，估计恒指仍以高位靠稳为主，守23,000进行转仓，10月再战。备战10月建议防守为先，恒指自6月低位近19,400毕竟已涨升达4,000点。防守而言，沿大路，候低收集「受惠未来三至五年大国策」股份，铁路基建/设备股份还是可以留意。

2013年1月至8月，中铁总公司才完成全年固定资产投资额度的47.47%，未及一半。剩下的4个月里，相信中铁总公司将快马加鞭，必须保证月投资额不少于866.79亿港元，才可确保今年投资任务的完成，这将是今年前8个月月均完成额391.61亿港元的1倍多。从以往惯例显示，铁路投资一贯有前低后高的趋势，故年底前达标机会也是较高。2012年前8月，铁路固定资产投资只完成全年计划约43%，但年底四个月共完成3,594.82亿港元，占全年计划总投资的57.06%，超额完成全年计划。这一来，未来几个月，相关企业接定单之消息将比上半年度为频，更有利股价现买卖机会。

低迷期或过，留意钢铁股 /余少文

中国内地股市走高，是国企指数昨日没有大跌的原因。随着经济放缓喘定，房地产是经济增长动力，兼且基建推动下，钢铁股业绩可改善。A股在中秋假期后走高，上证综合指数重上2,200点，并支撑国企指数没有因美股上周急挫而出现大跌走势。国指最后只跌51点或0.5%，报10,717点，成交额111亿港元；而红筹指数跌3点，报4,484点，成交额41亿港元。只是过去9个交易日中，国指有7日是高开低收，红指则有6日呈阴烛，反映中资股升至现水平所遇到的沽压增加。虽然近期高开低收日子较多，但下周二开始是十一国庆长假期，中国内地股市过去两年都在国庆前后走高，然后开展几个月的升浪。若然历史重演，便可带动国指摆脱牛熊分界线的拉力，然后朝11,000点进发。但也要小心连日阴烛下，大户在派货。

中国内地经济有好转迹象，9月和10月是房地产市场的金九银十，即传统旺季，钢铁业踏入9月也是传统旺季；由于房地产市场表现跟钢铁需求有直接关系，故中国内地多番出现地王也未见中国干预，只要房地产好转，钢铁需求会上升。再加上中国内地透过基建项目来刺激经济的政策，会持续下去，尤其城镇化以及淘汰产能等因素下，相信钢铁价格经过早年下跌后可以回稳。实际上中国内地钢材综合价格指数2011年曾见135点，跌至今年中跌穿100点，但7月止跌回升，过去两个月升至101点至102点水平，是钢铁股过去两个多月回升的原因之一。尽管中国钢铁工业协会文章提及，中国内地2000年至2012年间，中国内地钢铁产能利用率在2006年以前基本在80%以上，2006年回落至80%以下，基本维持在75%至80%区间。如在75%至80%为产能利用率轻度产能过剩，70%至75%为中度产能过剩，低于70%是严重产能过剩，不排除钢铁业最困难的时期仍未到来，即产能利用率可能会继续下降。

房地产和基建等因素带动下，钢铁股是有机会走出谷底。而铁矿石港口库存亦由去年初高峰期逾1亿吨，降至近期约7,200万吨，回到2009年至2010年水平。再加上螺纹钢、线材、热卷板等产品的库存亦较上半年减少，有望支持钢铁价格稳定上升。