路透调查：欧洲央行或将在一年内再度进行LTRO操作--交易商

欧洲央行曾在2011年12月及2012年2月各进行过一次长期再融资操作(LTRO)，向市场挹注资金超过一万亿(兆)欧元，以支持银行业放贷并扭转信贷紧张的局面。22位受访者中有13人预计欧洲央行将在未来12个月再度采取行动。