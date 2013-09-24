路透调查：欧洲央行或将在一年内再度进行LTRO操作--交易商

标题新闻：意大利政府批准紧急减赤计划，使2017年预算赤字与GDP比率目标从之前的2.3%降至2.1%
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路透班加罗尔9月23日 - 路透对货币市场交易商的调查周一显示，欧洲央行可能将再度通过三年期长期再融资操作(LTRO)，向市场注入更多流动性。
欧洲央行曾在2011年12月及2012年2月各进行过一次长期再融资操作(LTRO)，向市场挹注资金超过一万亿(兆)欧元，以支持银行业放贷并扭转信贷紧张的局面。22位受访者中有13人预计欧洲央行将在未来12个月再度采取行动。
但24人中仅有8人认为欧洲央行会在今年年底前行动。
这也符合7月15日路透一项类似调查的结果，当时22位受访交易商中只有8人预计欧洲央行将于今年释放超廉价的资金。 (完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
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