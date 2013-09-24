欧洲金融：欧央行总裁德拉吉称，各国政府可以负责处理银行测试的结果

路透法兰克福9月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，如果欧央行资产负债表核查发现资本短缺，那么靠各国政府支持其各自的银行是现实的做法。

欧央行明年开始将直接监管欧元区130家最大的银行，在此之前，其将进行风险和资产质量评估。在关掉或救助处境艰难银行的单一机制到位前，欧央行希望各国政府负责处理这种测试可能带来的结果。

“为了资产质量评估和压力测试令人信服，我们将必须有各国的支持作为后盾，”德拉吉对欧洲议会发表其季度证词陈述时表示。

一位议员问及，要求希腊、西班牙甚至法国这些受危机打击的国家提供此类支持是否现实，对此德拉吉回答称，银行状态比2011年进行上次压力测试之前要好，而且各国已提供支持。

德拉吉强调，欧央行应与应急处理基金无关。“欧央行应该而且将会与该基金没有关系，”德拉吉称。

拥有关掉面临倒闭银行基金的这个单一解决机制是所谓银行业联盟的又一个支柱，料需要10年时间才会建立。