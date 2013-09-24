英国经济：央行委员布罗德班特称经济不确定性支持将利率和就业挂勾

路透伦敦9月23日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特为央行将利率和劳动市场挂勾的决定做出辩护，指称尽管英国经济复苏近来加速，但经济成长和生产力的前景尤其充满不确定性。

布罗德班特为MPC九名成员之一，他在周一的一场演说中表示，经济成长意外强劲强速的情况，可能马上趋于平缓。

“经济正在成长。很难确切地说成长得有多快，”布罗德班特在伦敦商学院发表的演说中表示。

他表示，第三季迄今的数据一直很强劲，而调查显示民间领域正以约5%环比年率的速度成长。

但他警告，这可能最终是高估了，并称经济复苏或许无法保持当前的速度。

英国央行正设法刺激英国经济回到良好体质，在8月时表示，其在失业率降至7%之前不会考虑升息，除非通胀有大幅上升之虞。

布罗德班特强调，英国央行的前瞻性指引并不代表是无条件承诺利率将在一段固定时间内维持不变。