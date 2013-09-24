台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率变动不大，陷区间盘整

路透台北9月24日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇率与上日差距不大，在国际美元于底部持稳，韩元 平盘附近趋贬的情况下，台币也跟进狭幅区间盘整的基调，以应对美国债务上限问题等不确定性的疑虑。

汇银人士指出，国际主要货币如欧元、日圆及新兴市场货币都呈小幅回软或区间表现，主要是对全球经济前景仍有些疑虑。加上隔夜美股已连三日走跌，尽管台湾股市 盘初略略走高，稍后亦陷平盘附近，外资汇入力道也料再度缩减，不利台币续攻高位。

〞虽然放长来看美元应该还是走弱，但暂时短线台币就守稳在这里。〞一本地银行交易员说。

市场交易员指出，出口商在月底/季底的美元卖压效应似乎都较为淡化，虽然29.700附近美元卖压仍重，但出口商暂时未出现恐慌性的追价。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.540-29.570，上日在29.520-29.580，上日因央行作价收在29.629。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日收敛，美元/台币指标一个月期 早盘报价也大致落在上日区间偏强，显示市场略略偏向美元买方，当前报价约在29.516/538间。

本地时间10:00时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升6分报29.569。

交易员观察市场最新动态：

* 台币表现持于上日区间

* 国际美元仍在底部徘徊

* 出口商季底需求虽渐次浮现，但不急于追价

* 台股在平盘上下游走，对台币汇价影响中性

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.520-29.620

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