美国个股：美国政府将就抵押贷款债券问题对摩根大通提起诉讼--消息

标题新闻：意大利政府批准紧急减赤计划，使2017年预算赤字与GDP比率目标从之前的2.3%降至2.1%
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路透9月23日 - 美国司法部准备对摩根大通在金融危机前出售的抵押贷款债券问题对其提起诉讼。这表明该银行的法律纠纷仍未结束。
知情人士周一表示，这项路透最先报导的诉讼可能最早在周二提出。
摩根大通发言人Brian Marchiony和司法部发言人Adora Andy Jenkins均拒绝对此置评。
摩根大通8月时披露，加州的联邦检察官在对该银行抵押贷款证券进行刑事和民事调查。
在这些调查中，政府律师认定，摩根大通2005-2007年间发行由次优和其他风险较高住房抵押贷款支持的抵押贷款债券，违反了证券法。
摩根大通不久前刚刚支付了10亿美元，以针对“伦敦鲸”交易丑闻调查、以及信用卡客户账单错误问题进行和解。
目前尚不清楚新的指控是民事还是刑事指控，或者二者兼有。(完) (编译 李爽 审校 王翔琼/张涛)
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