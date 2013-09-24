国际油市：Andurand基金预料美国原油价格不久将超过布兰特原油--FT

路透伦敦9月23日 - 金融时报(FT)周一报导称，今年最成功的大宗商品对冲基金经理人之一Pierre Andurand预料，美国原油指标西德克萨斯中质油(WTI) 的价格不久就会高过欧洲指标布兰特原油 。

根据汇丰(HSBC)数据，由于Andurand正确预测WTI较布兰特原油的折价将大幅缩窄，其对冲基金截至7月底报酬率达44%。

“要让美国原油期货合约交割地库欣的库存停止减少且开始回升，我认为WTI应较布兰特原油溢价交投，”金融时报引述Andurand报导。

几年来，由于美国页岩油田大量供应抑制了价格，WTI交投水准都较布兰特原油大幅折价。但今年因输油管开通，得以将奥克拉荷马州库欣的原油输送至休士顿周遭的炼油厂，使得这个折价大幅缩窄。

金融时报称，截至7月底Andurand目前管理基金的资产规模约3亿美元。(完)