台湾债市：10年期公债殖利率盘初走低，反映美联储官员温和讲话

路透台北9月24日 - 台湾10年期指标公债102/10 周二早盘殖利率走低，先反映美联储官员针对量化宽松政策退场的温和讲话。五年新券102/11 发行前交易首日殖利率也开得较预期为低，显示季底当前，各家交易商为美化帐面不愿太过看空后市。

交易员认为，昨日公布的第四季发债计画中，长券发行量未如部分人士预期地减少，未来长券端殖利率面临再次调整的可能性增加。由于下周20年增额券也要开始展开发行前交易，恐将牵动10年券走势，预料握有102/10筹码者，可能会逢低伺机进行调节。

〞现在大家是手牵手压低(殖利率)，因为要出货。〞一位银行交易员表示。

美国纽约联储总裁杜德利表示，联储必须“大力”应对经济复苏面临的阻力，特别是目前财政不确定性不断增加。他的讲话也支撑公债价格。

交易员观察市场最新动态：

* 102/11发行前交易殖利率未开高于1.10%，交易量偏低显示追价审慎。

* 台债殖利率跌幅与美债亦步亦趋，美债若未向前波低点测试，台债也难见大幅向下空间。

* 季底当前，空方先按兵不动，多方择机出货。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*102/10：1.61-1.65%

*102/11：1.07-1.10%

本地时间10:21时最新报价：

*102/10期公债殖利率跌1.48基点报1.6325%。

*102/11期公债发行前交易殖利率报1.0840%。

以下为最新相关报导链接：

*《综述》美联储目前仍须实施经济刺激，但今年稍晚可削减规模--杜德利

*《美债周二展望》公债价格上扬，关注美联储官员讲话和主要经济数据

* 美国数据：9月PMI初值降至52.8，因产品需求减弱且招聘减少--Markit (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)