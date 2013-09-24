中国债市动态：逆回购解“近渴”助跌现券收益率，节前流动性顾虑仍在

路透北京9月24日 - 中国央行公开市场逆回购周二大幅投放资金，以满足机构对资金的需求，助推银行间市场早盘现券收益率小幅走低，但机构对十一长假前的流动性仍有顾虑，现券收益率的跌幅也有所收敛。

三季度末与国庆长假在即，资金在途等导致近日流动性偏紧。中国央行公开市场周二逆回购操作量创7月底重启以来的最大。然而，今天大量的逆回购操作，期限为六天期，将于下周一（30日）到期，只解得了流动性的“近渴”，但消不了市场的“远虑”。

交易员认为，今日逆回购操作规模一定程度可以舒缓市场谨慎情绪，不过季末敏感时点未过，机构提着的心还放不下，长假前资金面是左右债市的重要因素。

“逆回购刚出来的时候，收益率是下了一点，1315曾在4.0%成交，不过后来又上来了。”上海一银行交易员称。

剩余期限6.8年的固息国债130015券 最新成交报价对应收益率4.02%，盘中在4.0%有成交，昨日午后该支券多在4.02%附近成交。

北京一大型银行交易员表示，逆回购放量是有利于市场的，但今天的逆回购到期日在9月30日，正好卡在季末，所以大家对这周流动性还是心有顾虑的。

不过她表示，按照之前的惯例，周四公开市场有望进行14天期逆回购操作，为流动性输血。如果季末时资金面还是紧张，央行还可以在周一再展开公开市场操作，所以央行这样的安排还是留有余地的。

中国银行间市场周二隔夜回购加权利率下跌，七和14天品种续升。交易员表示，央行在公开市场逆回购放量，稳定机构对节前资金面的预期，场内短期资金供给相对平衡。但因今日逆回购下周一就到期，不能跨过国庆节，今日场内备付跨节资金的机构依旧不在少数，七天及14天回购利率难改升势。

中国金融期货交易所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约 上午收报94.306元，跌0.054元，或0.06%，成交量3,486手。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)