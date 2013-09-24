《外汇专栏》德国总理梅克尔大选胜利，并不代表欧元会进一步走升

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王冠中

路透伦敦9月23日 - 德国总理梅克尔在周日大选中漂亮胜出，但这消息尚未能带动欧元随之上扬，欧元甚至没能突破周四触及的1.3568美元水准。

外汇市场上有传闻称，亚洲在1.3550美元附近大幅抛售欧元，且在选后退休基金和欧元区进口商有美元需求。

欧元最新报约1.3490美元。

关于欧元卖盘的传闻听来或许有些怪异，因为要能有效掌权，梅克尔可能需要和中左翼的社会民主党(SPD)组成联合政府，而后者的影响力可能软化梅克尔对陷入困境欧元区成员国的撙节要求。

或许外汇市场人士也在怀疑社会民主党的影响力是否能实现。

社会民主党的史坦布律克指责梅克尔行动太慢，而且对受援国家祭出撙节要求，搞砸了解决欧元区危机的机会。然而，所有援助案均获得社会民主党的支持。

虽然选举才刚过，而且组成执政联盟的协商可能还要耗费数周的时间，但梅克尔和社会民主党周一均坦承，要达成协议可能相当困难。

由于社会民主党势力远远落后于梅克尔的基督教民主党(CDU)以及基督教社会联盟(CSU)，因此社会民主党可能会将向将棘手的欧元区问题留给梅克尔。

社会民主党可能转而致力于影响国内劳动和环境议题，以拉回转为支持其他政党的选民。

在这样的背景下，再加上质疑欧元的德国另类选择党(AfD)在选举中距离5%取得国会席次的门槛仅咫尺之遥，因此基督教民主党和基督教社会联盟可能会决定对欧元区二线国家采取强硬态度。

欧元区经济并不需要更高汇率的欧元。

尽管欧元区9月整体企业活动扩张速度高于预期，但制造业活动降温，欧元再次站上1.35美元，使得产品销往欧元区之外更加困难。

也或许是外汇市场人士将焦点转向美国政府可能在10月1日停摆。若美国国会和奥巴马政府未能就削减预算达成协议，美国政府将停止运作。

这状况可能反而提振了美债的需求，因美债市场受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)每月850亿美元买债计画的支撑，投资人会转向美债市场寻求避险。