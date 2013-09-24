《中国2013年经济指标各方预测值一览》--9月24日

路透上海9月24日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值:
政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值
2013年 2013年 2013年8月/2012年全年
国内生产 7.5%左右 7.6%/中金公司/13年9月 7.5%/7.8%
总值(GDP) 7.5%/星展银行/9月 (7.5%为2013年二季度数据)
7.5%/恒生银行/7月
7.5%左右波动/工行城市金融研究所/7月
7.5%左右/交通银行金融研究中心/7月
7.6%/德意志银行/7月
7.7%/亚洲开发银行/7月
7.6%左右/国家信息中心/7月
7.6%左右/兴业银行首席经济学家鲁政委/6月
7.4%/巴克莱银行/7月
能实现7.5%/中国银行/6月
7.4%/汇丰/6月
7.5%/瑞银/6月
8.2%/摩根士丹利/5月
7.75%/国际货币基金组织(IMF)/5月
7.6%/摩根大通/5月
8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月
8.3%/世界银行/4月
7.8%/澳新银行/4月
8.5%/OECD/3月
8.2%/申银万国证券研究所/1月
8.3%/渣打银行/1月
8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月
略超8%/中国国际经济交流中心/1月
8%左右/国务院发展研究中心/1月
居民消费 3.5%左右 3%左右/工商银行城市金融研究所/13年7月 2.6%/2.6%
价格指数(CPI) 2.5%左右/国家信息中心/7月
不超过3%/中国银行/6月
2.8%/恒生银行/6月
2.7%/瑞银/6月
2.6%/巴克莱/6月
3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月
3.5%左右/澳新银行/4月
3.5%/星展银行/3月
3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
4%/渣打银行/1月
3%-4%/中国国际经济交流中心/1月
工业生产者出厂 -- -0.1%/中金公司/13年4月 -1.6%/-1.7%
价格指数(PPI)
广义货币 13% 14%/中金公司/13年6月 14.7%/13.8%
供应量(M2) 16.5%/人民大学/12年11月
新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 7,113亿元/8.2万亿元
9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月
9万亿左右/中金公司/12月
贸易顺差/逆差 -- 2,800亿美元左右/国家信息中心/13年8月 286.1亿美元/2,311亿美元
社会消费品 14.5% 13%左右/国家信息中心/13年8月 13.4%/14.3%
零售总额 12%左右/工商银行城市金融研究所/7月
14.1%/交行金融研究中心/7月
固定资产投资 18% 20%左右/工商银行城市金融研究所/13年7月 20.3%/20.6%
(不含农户) 20.4%/交行金融研究中心/7月 (20.3%为1-8月数据)
22.5%/海通证券/5月
22%/国家信息中心/12年12月
21.5%/摩根大通/11月
注:1、*表示新增
2、以上数据均来自媒体的公开报导
3、机构全称:
央行--中国人民银行
国研中心--国务院发展研究中心
发改委研究院--发改委宏观经济研究院
中金公司--中国国际金融有限公司
经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
IMF--国际货币基金组织(完)
(整理 吴芳; 审校 曹巍浩)