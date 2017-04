路透首尔9月24日 - 韩国股市周二早盘下跌,美联储政策立场的不确定性、以及美国国会通过债务上限协商的最后期限日益逼近,盖过了中国及欧洲制造业数据的乐观气氛。

0200 GMT,韩国股市综合股价指数(KOSPI) 下跌0.4%至2,001.38点,盘中触及1,994.89的低位。

“美联储若缩减刺激举措将被视为是对经济有信心的动作,所以它的消极政策立场不利人气,因这将传递出对美国经济复苏缓慢的不安,”Hanyang Securities分析师Lim Dong-rak说。

外资今日早上买进418亿韩元的韩股,可望创下2009年8月以来最长的买超周期。

三星电子 下跌0.8%,此前竞争对手苹果宣布 新款iPhone上市三天即卖出900万台,并调升后续季度的财测。

苹果供应商也随之走高,LG Display Co Ltd 和LG Innotek Co Ltd 涨幅分别是2%和3%。(完)