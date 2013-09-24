《独家新闻》Oaktree打算出售美国止赎房屋，变现出场--消息人士

路透纽约9月23日 - 熟悉内情的消息人士表示，Oaktree Capital Group正领衔致力出售约500套全租型住宅，显示部分早期投资者正打算趁美国房价复苏之际变现出场。

Oaktree 和其合伙者Carrington Mortgage Services正考虑各方对其全租住房投资组合的出价，寻求退出购房出租交易。过去两年这类交易受到对冲基金和私募股权投资公司的青睐。Oaktree管理约760亿美元资产。

三名消息人士称，这些主要位于美国西部几个州的房屋正向止赎房屋市场的其他大型投资者兜售。由于未获授权谈论此事，消息人士要求匿名。

Oaktree专门从事于廉价急售资产的投资，该公司和Carrington原先计划将其投资组合转型为一支房地产投资信托基金(REIT)。但投资者现已决定完全退出这类交易。目前无法得知其投资组合的要价。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)