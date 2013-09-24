《独家新闻》Oaktree打算出售美国止赎房屋，变现出场--消息人士

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透纽约9月23日 - 熟悉内情的消息人士表示，Oaktree Capital Group正领衔致力出售约500套全租型住宅，显示部分早期投资者正打算趁美国房价复苏之际变现出场。
Oaktree 和其合伙者Carrington Mortgage Services正考虑各方对其全租住房投资组合的出价，寻求退出购房出租交易。过去两年这类交易受到对冲基金和私募股权投资公司的青睐。Oaktree管理约760亿美元资产。
三名消息人士称，这些主要位于美国西部几个州的房屋正向止赎房屋市场的其他大型投资者兜售。由于未获授权谈论此事，消息人士要求匿名。
Oaktree专门从事于廉价急售资产的投资，该公司和Carrington原先计划将其投资组合转型为一支房地产投资信托基金(REIT)。但投资者现已决定完全退出这类交易。目前无法得知其投资组合的要价。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。