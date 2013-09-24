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亚洲 | 2013年 9月 24日 星期二 11:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元近持平，在上日大涨后投资人歇手

交易员表示，一些此间出口商主管与韩国外汇当局会面的消息，令投资人抱持审慎心态。政府高层官员说这只是讨论市场状况的年度例行会议，但投资人慎防当局买美元进行市场干预。

本季至今韩元兑美元升值逾6%，在外部需求依然迟滞之际，这引发外界对当地出口商价格竞争力的担忧。

韩元兑日圆 亦已上涨5.6%，为日本企业带来出口优势。

“由于昨天美元跌了大约10韩元，今天无可避免会出现一些仓位调整，不过要升太多也很难。”一外商银交易员说。

三年期公债12月期约 上涨0.02点，报105.95，受外资流入提振。

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,074.7 1,073.8

日圆/韩元 10.8826/869 10.8617

韩国公债期货 * 105.95 105.93

韩国综合股价指数 2,002.00 2,009.41

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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