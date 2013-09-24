韩国汇市：韩元兑美元近持平，在上日大涨后投资人歇手

交易员表示，一些此间出口商主管与韩国外汇当局会面的消息，令投资人抱持审慎心态。政府高层官员说这只是讨论市场状况的年度例行会议，但投资人慎防当局买美元进行市场干预。
本季至今韩元兑美元升值逾6%，在外部需求依然迟滞之际，这引发外界对当地出口商价格竞争力的担忧。
韩元兑日圆 亦已上涨5.6%，为日本企业带来出口优势。
“由于昨天美元跌了大约10韩元，今天无可避免会出现一些仓位调整，不过要升太多也很难。”一外商银交易员说。
三年期公债12月期约 上涨0.02点，报105.95，受外资流入提振。
0240GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,074.7 1,073.8
日圆/韩元 10.8826/869 10.8617
韩国公债期货 * 105.95 105.93
韩国综合股价指数 2,002.00 2,009.41
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 张若琪 审校 石冠兰)