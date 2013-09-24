香港个股：现代牧业与KKR、鼎晖等组牧场合营，股价一度创上市新高

路透香港9月24日 - 中国原奶生产商--中国现代牧业控股有限公司 周二宣布，拟与私募基金KKR 和鼎晖投资（CDH）等成立合资公司投资两个牧场，涉及总投资1.4亿美元。

现代牧业早盘一度升至3.03港元的上市以来最高位，但其后出现回吐，香港时间11:04倒跌2.01%，报2.92港元。大盘恒生指数 跌1.1%。

公司的声明称，与Success Dairy订立首份合资协议成立合资公司，以设计、建造及营运以培育、饲养及销售乳牛、生产、处理及销售原料奶、根据OEM合同代工乳制品及销售肥料等为主要业务的牧场。现代牧业和Success Dairy将分别占合资公司的18%和82%已发行股本。

现代牧业和Success Dairy将按持股比例提供初始资本出资，即分别支付540万美元和2,460万美元。而根据协议条款，双方须按持股比例提供进一步出资合共4,000万美元。

此外，双方并签订第二份合资协议，以投资成立另一间合资实体，建造和营运大致相同的第二牧场，合资协议条款与首份协议大致相同。

合资公司将向现代牧业采购约6,600头奶牛，而现代牧业将负责合资公司的鲜奶销售。

Success Dairy是KKR和鼎晖投资组成的合资实体。

现代牧业总部位于安徽省，主要业务为饲养奶牛及销售原料奶予知名乳公司以加工成消费乳制品。截至6月底止，现代牧业在中国拥有22个牧场，饲养约17.8万头奶牛。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)