更新版 1-中国公开市场：两月来最大逆回购解近渴难消远虑，利相机适量操作

* 周二逆回购操作量创7月底重启以来的最大

* 相当程度上补充市场资金，和缓机构情绪

* 只解得了流动性的近渴，消不了市场远虑

* 为央行调控提供更大灵活性，相机适量操作 (新增市场评论和更多内容)

路透北京9月24日 - 三季度末与国庆长假在即，资金在途等导致近日流动性偏紧。中国央行公开市场周二逆回购操作量创7月底重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

然而，今天大量的逆回购操作，期限为六天期，将于下周一（30日）到期，只解得了流动性的“近渴”，但消不了市场的“远虑”。逆回购操作期限的改变，为央行资金调控提供了更大的灵活性，使其更容易相机适量操作。

中国人民银行公告称，今日公开市场进行的880亿元人民币六天期逆回购操作，中标利率3.90%。

“我是觉得现在量的意义比价的意义大，今天（逆回购）放量已经很鼓舞人心了， 没太必要做调价这种意图太明显的事情吧！”一公开市场一级交易商人士表示。

央行将常规七天期逆回购操作改为六天期。多位业内人士透露，管理层对期限的调整原因在于十一假期对逆回购资金实际使用期限的扰动。“假如做七天期，实际期限就顺延成十几天了，不太合适。”

至于六天期逆回购操作中标利率与七天期一样，市场均未体现出太多的意外。华东地区一银行交易员即表示，“有（央行）大腿，肯定要抱住啊！现在短期利率都这么高了，没必要调（中标利率）的。”

类似的期限改变也发生在今年1月5日元旦后，当日进行五天期逆回购操作。10月1日-7日为国庆假期。因假期调休，银行间债市本周日（29日）照常开市。

市场的“远虑”主要体现在对下月初巨额存款准备金清算补缴的忧虑。不过，机构人士也认为，央行完全可以在月末29日、30日相机抉择，更加灵活地调控市场流动性。

央行公开市场上周连续第三周实现净回笼。由于广义货币供应量M2增速仍高于调控目标，央行当前对于流动性管理维持较为审慎的态度。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 880

(周四) 待定

央票到期 50

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 180

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