澳新汇市：澳新货币下跌，因全球政策走向不明

“今天像是解除风险的交易模式，”道明证券驻新加坡的亚太研究主管Annette Beacher表示，认为这种走势没有明确的催化剂。

一些交易员将原因归于围绕美联储何时开始缩减刺激政策的不确定性，与此同时欧洲央行的温和言论提醒了投资者该地区经济的脆弱性。

不过，新西兰贸易加权汇率 整体上仍持坚于77.60。在美联储意外维持资产购买计划不变后，该指数上周触及78.09，为5月初以来最高。

诸多市场人士认为，美联储刺激政策以及对于新西兰明年利率上升的预期，应该会支持新西兰元处于0.8000-0.8400美元的区间直至年底。

短期阻力在0.8340，0.8292处有强劲支撑，这里是新西兰元从4到8月跌势的61.8%回档位。

澳元兑美元在 在0.9406美元喘息，之前遭遇0.9500上方的强劲阻力。

澳元受到澳元兑日圆卖压的抑制，投资人在季末到来前平仓。

澳元兑美元阻力位在盘中高点0.9428美元，之后是上周所及三个月高位0.9530。

市场越来越预期澳洲央行将被迫降息以压制澳元汇价，这也无益于澳元。(完)

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