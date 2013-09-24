美国金融：监管机构起诉摩根士丹利和其他八家银行销售有问题的MBS

标题新闻：意大利政府批准紧急减赤计划，使2017年预算赤字与GDP比率目标从之前的2.3%降至2.1%
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路透9月23日 - 根据法庭文件，美国一监管机构起诉摩根士丹利 和其他八家银行向两家企业信用合作社销售近24亿美元有问题的抵押支持证券(MBS)。后来这两家信用合作社倒闭。
美国国家信用社管理局(The National Credit Union Administration/NCUA)起诉称，摩根士丹利、Morgan Stanley Capital I Inc、摩根大通 旗下的贝尔斯登、瑞士信贷 、苏格兰皇家银行 以及瑞银 向Southwest和Members United两家企业信用合作社销售问题证券。
NCUA表示，高盛 、富国银行 旗下瓦乔维亚银行以及Ally Securities(之前名为Residential Funding Securities LLC)，亦向Southwest销售问题证券。
NCUA在曼哈顿地区法院提起的诉讼指出，上述银行在承销和销售以上MBS时进行虚假陈述。
NCUA还表示，上述两家信用合作社收到的MBS发售文件包含不真实，或者省略了重大事实的内容。
记者暂未能联系到上述所有银行就此发表置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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