路透基点：希腊船东Enesel的1.63亿美元融资案已吸引到四家银行--RLPC

路透香港9月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，希腊船东Enesel SA一笔1.626亿美元的七年期船舶融资目前已吸引四家银行。

据消息人士，还有几家银行正在进行内部信贷审批。预计这项融资将在10月结束。

由中国信托商银行牵头的这项融资，将用于支持购买两艘13,800-TEU(20尺标准货柜)货柜轮，由韩国现代重工预定2013年11月至2014年1月间交船。

如果这笔贷款获得足够的超额认贷，金额将提高至2.439亿美元，以支持购买另一艘13,800-TEU货柜轮，此艘将由韩国重工在2014年3月交船。这批货柜轮是由长荣海运租下。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码290个基点。

以三种层级邀请银行加入：承诺3,500万美元以上者，获得先付费用70个基点，及牵头行头衔；承诺2,500-3,400万美元者，获得45个基点费用，及副牵头行头衔；承诺1,500-2,400万美元者，获得30个基点，及经理行头衔。

贷款设有一项可延长三年的选择权，以及延长费用50个基点。

贷款将由新加坡注册的特殊目的实体(SPV)借入，按季偿还。

5月20日或之前承诺的银行，获得一笔5个基点的提早优惠费用。回覆期限为5月27日。

去年10月已报导，Enesel SA在市场探询总额约8亿美元的船舶融资，以支持购买10艘13,800-TEU货柜轮，预定2013-2014年交船。(完)