更新版 1-新债招标：中国国开行增发债收益率稍高预期，逆回购放量助缓紧张情绪

* 除一年期外，国开行五期增发债收益率整体稍高预期

* 认购倍数总体为中等水平，七年热情超预期

* 公开市场逆回购放量，助缓资金紧张情绪 (新增市场评论和更多内容)

路透上海9月24日 - 中国央行公开市场周二逆回购放量助缓资金紧张情绪，利好国家开发银行 “福娃债”(戏指五债齐发)增发，中标收益率较预期值高出幅度有限，且认购倍数亦总体属中等水平，发行情况较为平稳。

业内人士稍早透露，国开行上午招标的五期固息增发债，一至10年中标收益率分别为4.4849%、4.7050%、4.7811%、4.8480%、和4.8731%。其中美国式招标的七年期品种，边际中标收益率为4.8671%。

华南一券商交易员认为，央行公开市场逆回购放量，对缓和资金紧张情绪功效显现，“今天逆回购还比较多。”

三季度末与国庆长假在即，资金在途等导致近日流动性偏紧。中国央行公开市场周二逆回购操作量创7月底重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

新债认购倍数方面，除七年期意外受宠倍数超过4倍以外，其他逾2倍的倍数，算是福娃债发行的较为中等水平。

资金市场上，隔夜质押式回购加权利率早盘应声走低，而七天和14天品种续升。交易员表示，央行在公开市场逆回购放量，稳定机构对节前资金面的预期，场内短期资金供给相对平衡。

本次增发福娃债具体情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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发行量(亿元) 50 50 50 40 50

中标收益率 4.4849% 4.7050% 4.7811% 4.8480% 4.8731%

预测均值 4.48% 4.67% 4.75% 4.81% 4.84%

投标倍数 2.81 2.45 2.38 4.80 2.35

缴款日 9月26日

上市日 9月29日，其他为10月8日

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