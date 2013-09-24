《热点透视》梅克尔在大选中获胜，意味着欧洲仍将面临百般周折

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撰稿 Olaf Storbeck 编译 张明钧

路透伦敦9月23日 - 德国这番大选已为当地政局带来重大改变，但该国对于欧洲种种议题的态度料不会改弦更张。总理梅克尔领导的执政团对将会与上届大不相同，但仍将会着重于二线国家的结构性改革及财政纪律等议题。欧洲恐难摆脱一连串的迂回曲折。

德国选民并未对欧元多做批评。新成立的反欧元政党--德国另类选择党(AfD)未能取得足够的选票进入国会。反之，对于梅克尔在应对危机处理上的过度谨慎且偏好节支的手法则是赢得多数的信任，而这些危机处理办法加重了债台高筑国家的苦痛。

这次选举改变了德国国内的政治环境。梅克尔所属的德国基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(CSU)阵营取得了逾20年来的最大选举胜果，政治实力更形强大，但是其执政联盟伙伴自由民主党(FDP)则是在德国战后首次自国会舞台退场。如此巨大的改变让社会民主党(SPD)成为梅克尔最有可能的结盟对象，组成大联合政府。

中间偏左的社民党倡言制定欧洲成长协议，并对债务共同分摊设限，然而该党的选举成绩平平，在大联合政府中的影响力恐相当有限。该党或许能够拖慢欧洲最重要的改革计画--组建银行联盟--的协商。社民党作为一个反对党时，也主张反对欧洲稳定机制(ESM)直接对经营不善银行直接进行资本重组。

无论执政联盟如何组件，梅克尔对于她的“欧洲扩容”(More Europe)承诺不会有所退让。然而她力抗AfD的意图将使她更加憎恶德国对二线国家进行大规模财政移转。她也可能对那些未能改变挥霍习性的债务国失去耐性。

社民党领导人深知选民对于梅克尔执政伙伴的要求很高，先前该党与梅克尔联合执政，却在2009年选举中惨败。这几年下来，与绿党及激进左派组成广义左派结盟的诱惑可能相当难以抗拒，不过社民党先前已经宣示，将不会是全国性的议题上与极左合作。