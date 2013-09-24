中国经济：反垄断会逐渐常态化，重拳方有效--发改委反垄断局

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透北京9月24日 - 中国国家发展和改革委员会价格监督与反垄断局局长许昆林周二表示，目前各种反垄断案件多发，只有重拳方会有效，反垄断工作今后应该会逐渐常态化。
“反垄断应该会逐渐常态化...现阶段就是要办一些案子，办一些案子就是最大的宣传，执法就是最好的普法。”他在北京的一个论坛上称。
许昆林还表示，反垄断肯定会更加关注民生。对于外资企业并没有针对性的执法。
谈到中国的产业政策，他表示当竞争政策和产业政策发挥冲突的时候，产业政策应该服从竞争政策，现在已经到了让竞争政策发挥基础性作用的时候。
他在此前曾表示，发改委反垄断调查的下个目标会跟老百姓密切相关，石油、电信、汽车和银行业均在调查视野内。（完） (发稿 乔艳红; 撰写 沈燕；审校 黄凯)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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