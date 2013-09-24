离岸人民币：台湾央行正检讨提高每日2万元人民币换汇上限--消息

路透台北9月24日 - 两位消息人士周二透露，台湾央行正检讨提高每日2万元人民币换汇上限，以促进台湾人民币理财市场的发展。

一位熟知政策进程的消息人士指出，台湾央行内部已针对放宽每日换汇上限检讨一阵子，主要是台湾人民币初期发展以散户为主的结构，换汇转存人民币的量能有放缓迹象，希望藉由提高每日换汇上限，冲刺看好人民币理财商品的族群，以利其投资操作。

〞已经检讨一阵子了，希望赶快有好消息。〞上述消息人士说。

目前台湾针对居民及非居民的人民币每日换汇上限均为2万元。央行日前公布至8月底为止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。

为持续发展台湾离岸人民币市场，台湾央行近来也积极与银行业沟通。