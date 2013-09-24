离岸人民币：台湾央行正检讨提高每日2万元人民币换汇上限--消息

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透台北9月24日 - 两位消息人士周二透露，台湾央行正检讨提高每日2万元人民币换汇上限，以促进台湾人民币理财市场的发展。
一位熟知政策进程的消息人士指出，台湾央行内部已针对放宽每日换汇上限检讨一阵子，主要是台湾人民币初期发展以散户为主的结构，换汇转存人民币的量能有放缓迹象，希望藉由提高每日换汇上限，冲刺看好人民币理财商品的族群，以利其投资操作。
〞已经检讨一阵子了，希望赶快有好消息。〞上述消息人士说。
目前台湾针对居民及非居民的人民币每日换汇上限均为2万元。央行日前公布至8月底为止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。
为持续发展台湾离岸人民币市场，台湾央行近来也积极与银行业沟通。
央行周一表示，由于本地外币(含人民币)存款利率低于国际行情，邀请主要银行总经理举行会议，促请适度提高外币存款利率，并就加速人民币资金池蓄积、利用昆山试验区开放的人民币回流机制、以及本月底即将开办的人民币结算平台等议题与各银行交换意见。 (完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 张喜良)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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