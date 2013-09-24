台湾货币市场：银行保守心态改变且外资续汇入，季底紧缩压力稍缓

* 银行保守心态稍有改变

* 外资小幅汇入令外商银行资金充裕

* 季底利率扬升压力稍缓

* 短率仍大致持稳

记者 高洁如

路透台北9月24日 - 台湾银行间短率周二仍稳于目前水位，季底紧缩压力稍缓。交易员表示，上日央行少收一些存单，这令银行回过头找短票配置，舒缓了票券商一些压力，短率扬升的压力较上日缓解。

此外，资调人士也说，受外资持续汇入影响，台币汇价走升，也令外商银行的资金呈现宽裕--尽管这波外资汇入力道并不算大。近期情况显示，在美国意外未宣布宽松退场的情况之下，市场短率波动幅度料在近期渐趋稳定，波动率有望减缓。

〞央行的开会不会有意外，市场这二天慢慢减少波动,...未来的利率应该还是会缓步往上走。〞一位外商银行交易主管表示。

他进一步指出，美国意外地未宣布缩减宽松的规模，这令公债市场利率下行，不过，这个意外的市场反应会降低，长期利率应该还是会走高。

台湾央行将于本周四召开第三季全体理监事会议，金融分析师一致认为，央行将维持重贴现率在1.875%不变。

本地时间11:53：

**台币兑美元 走升6.3分，报29.566。

**台股 跌0.08%，报8,286.45点；成交量 报533.9亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.38-0.40%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率暂在0.385-0.42%，上交易日在0.38-0.42%。

**银行心态改变**

大型票券商交易员则表示，上日央行的存单发行量不多，减发存单的效果就是使银行资金水位上升，他们回头来找票希望能够消化资金。

但交易员也说，虽然部分银行仍有消化资金的压力，不过也有银行还是要等到季底放款因素确定一些之后，才能够承做跨月的拆款或短票。

〞有些银行没这么保守了，来买票。〞该交易员称。

今日银行间跨月的30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，大致同于上日。

台湾央行今日存单到期4,192亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额多达1兆(万亿)9,028.45亿台币，本周余日的存单落点分布为：周三1,618.00亿、周四3,958.90亿、周五844.2亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为325亿台币，累计超额准备为1,109亿，加计前期1%的超额准备为1,898亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率则大致持稳。接近季底，资金不若先前宽裕，投信也有进有出，不过证券商调度无虞，利率维持在既有区间。

证券商资金调度人士表示，近期虽然公债殖利率回档修正，但公司仍继续调节持券库存。不过由于投信客户资金多缺不一，因此想要压低RP利率也不容易。

“没有松到哪里去，希望季底利率能撑住，大型行库还是有资金。”该调度员称。

另一证券商调度员则表示，明日有150亿台币的台积电 公司债要交割，届时资金状况可能会比今日趋紧一点。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。