《市场洞察》用美QE来解释中国国债利率变化有刻舟求剑之嫌

作者 毕晓雯

路透香港9月24日 - 2008年前中国债券市场的变化与国际金融市场的联系相对较弱，基本上国内市场按照国内市场的特点变化，国外市场按照国外市场的特点运行。

2008年金融危机爆发后，美联储大幅降息并不断推出量化宽松(QE)，美国国债收益率也因此逐级走低。但变化过程中也同样会受到其他事件的冲击，比如欧债危机、日本海啸、利比亚战争等等，而黄金、石油等类金融商品的波动也会牵动美国国债收益率。

由于中国长期依赖的外向型经济受到金融危机的冲击，央行创造基础货币的手段面临变局，市场对外汇占款这一关键流动性指标的敏感度提高。此后，中国债券市场的利率走势便和国际市场有了些联系，特别是与美国国债收益率的走势。许多研究也开始将注意力转向中国国债与美国国债的关联，似乎美国国债收益率也成为中国国债利率走势的影响指标。

但这一观点确实有待商榷。尽管中国国债收益率水平这几年的下降，与美国国债收益率波动趋势一致，但作为中国债券市场的特殊品种，很多国内因素的变化才是推动国债收益率不断下行的关键。

首先，中国国债由于免税的效应使得银行类投资型机构一直对其有所偏好，特别是2004年后五大国有银行相继上市，银行利润大增，税收敏感性明显增加，这也是过去10多年来国债的最高收益率出现在2004年而不是通胀最严重的2008年的两大主要原因之一。（另一个原因是2004年清理交易所国债回购，数家券商大甩卖交易所国债。）

其次，近年国债市场建设明显快于其他品种市场发展，无论是国债做市商制度，还是即将推出的国债预发行交易，和已经推出的国债期货业务，都增加了国债市场流动性，使得国债的流动性溢价增加，成为各类交易账户的主要交易品种。

第三，财政部记账式国债的承销制度中最低中标额，最少投标量的规定也压低了国债一级市场收益率对于市场利率的反应。

最后一点，人民币国际化的进程中，无论是境外三类机构进入银行间债券市场还是RQFII(人民币合格境外机构投资者)，都增加了对于国债的需求，特别是境外央行和主权基金的投资需求。

可见，决定中国国债收益率走势的依然主要是国内因素，包括经济的基本面、货币政策、市场流动性、市场风险偏好等等，这些因素从不同的方面影响国债收益率的变化。

尽管美联储的政策正越来越多影响到中国，但如果简单理解QE退出进度直接影响中国国债收益率变化无疑是刻舟求剑，若以这个作为投资交易的重要依据更是牵强。

当然，也不否认在全球化的世界中这种影响肯定存在，但这种影响的路径实在太复杂，而且还受到无数不可预测因素的干扰。

上周后半周市场也体现了这一特点，周四美联储宣布暂缓退出QE，全球各类资产价格大涨，周五美联储官员讲话导致市场再度较大幅回落；周日中国银行间债市在部分机构开市情况下，受外资行推动收益率亦迅速回落。

但是周一市场全面开市后，受到季末因素以及获利抛压影响，收益率迅速上行，国债期货合约虽然小幅上涨，但高开低走态势已经表明了市场的谨慎心态。从交易员的角度来看，将QE与国债收益率变化关联解释没有什么实践价值。

中国国债未来一段时间的整体利率走势也不太乐观，可能又与美国国债利率变化有所巧合，但主要影响因素还是基于以下几点考虑。