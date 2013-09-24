中国汇市：人民币早盘微升但区间狭窄，中间价对市场影响力式微

* 人民币即期早盘微幅上扬

* 中间价自周一纪录新高位置回落

* 中间价对市场影响力式微

* 市场供需平衡，波动区间非常狭窄

* 市场基本一致预期短期汇市仍固守6.12元

路透北京9月24日 - 人民币兑美元即期 早盘周二微幅上扬，与今日中间价自周一创下的纪录高位小幅回落背向，但即期早盘交易区间非常狭窄，实况淡静。交易员称，中间价目前对市场的引导作用很弱，市场预期很稳定，继续固守在6.12元附近。

最近一个多月的中间价对市场引导作用转弱，无论中间价涨还是跌，即期汇价都稳坐6.12元附近，尤其是进入9月份以来，中间价连续升值，并屡创纪录新高，但市场价稳如泰山。昨日中间价高开82个点子至6.1475元，创汇改来新高，但即期以高开呼应后涨幅即快速收窄，短暂回应后最终收平。

“今天没什么交易，很清淡，大家都习惯了，最近都是这样，中间价蛮强劲，与交易价之间不断收窄，但看不清有什么引导意图，对汇市的指向性也没有太大的意义。”上海一股份制行交易员指出。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.1194元，上日收报6.1210元。今日人民币兑美元中间价 为6.1485元，上日中间价为6.1475元。

他并强调，CNH和CNY之间价差这几天有所缩窄，估计是套利行为所致，目前境内汇率维稳的预期趋于一致，刺激套利盘出现，从而导致离岸市场价格跟CNY价格靠拢。

而北京一国有银行交易员指出，最近客盘比较稳定，没有太大变化，结购汇力量比较均衡，大家的预期也就相对一致，中间价和市场价之间价差缩窄，也是印证了这一预期。而境外盘作为完全充分的市场，现在两个市场价格趋近，也是判断市场企稳的一个方面。

“如果预期升值，结汇盘会很多，但目前没有看到这样的现象。”上述国有银行交易员指出，年内看人民币即使升值的话，空间也不会太大，年内估计还是呈现双边波动。

今年以来中间价共升值达2.2%，即期汇率同期则升值约1.8%。

全球汇市中欧元周二在亚洲市场仍维持温和跌幅，此前欧洲央行表示已做好采取进一步行动以压低市场利率的准备，同时美国纽约联邦储备银行总裁杜德利偏于宽松立场的讲话继续压制美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1911/51，上日尾盘为6.1930。

北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1141/52元，上一交易日尾盘报6.1105元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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