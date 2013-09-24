新债招标：中国进出口行两年债加权利率4.6757%，高于预期--业内人士

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消

路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。