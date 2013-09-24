新债招标：中国进出口行两年债加权利率4.6757%，高于预期--业内人士

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透上海9月24日 - 业内人士周二透露，中国进出口银行下午招标的两年期固息债，加权中标利率为4.6757%，高于此前4.62%的市场预测均值。
业内人士并称，该期债边际中标利率为4.69%，投标倍数2.75倍。
今日新债为该行今年第26期金融债。具体条款如下：
第26期
-----------------------------------------------
招标金额 不超过100亿元
期限/计息方式 两年固息
招标方式 多重利率中标(美国式)
缴款日/起息日 10月9日
发行期 9月24日-10月9日
上市日 10月14日
基本承销额 无
手续费 发行总额0.05%
-----------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。