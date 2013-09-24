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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 15:11 BJT

新债招标：中国进出口行两年债加权利率4.6757%，高于预期--业内人士

路透上海9月24日 - 业内人士周二透露，中国进出口银行下午招标的两年期固息债，加权中标利率为4.6757%，高于此前4.62%的市场预测均值。

业内人士并称，该期债边际中标利率为4.69%，投标倍数2.75倍。

今日新债为该行今年第26期金融债。具体条款如下：

第26期

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招标金额 不超过100亿元

期限/计息方式 两年固息

招标方式 多重利率中标(美国式)

缴款日/起息日 10月9日

发行期 9月24日-10月9日

上市日 10月14日

基本承销额 无

手续费 发行总额0.05%

-----------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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